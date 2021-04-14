Mehmet Pehlivan 10 gündür kayıp

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fadime Hanım, eşinin apartman görevlisi olduğunu, bir arabalarını satıp üzerine 15.000 TL para çekip Ahmet Tarhan isimli kişiye verdiğini, Ahmet Bey'in ise eşine açık senet yaptırıp parasını geri vermediğini, silah bile sıktırdığını ileri sürdü. Eşim bana, Fadime benim başıma bir şey gelirse bu adamdan bil dediğini aktaran Fadime Hanım, eşinin önce 50.000 TL sonra 14.000 TL toplam 74 Bin TL'yi Ahmet Bey'e verdiğini, ama Ahmet Bey'in arabayı vermediğini dile getirdi. Eşinin Ahmet Bey'in kapısına bile gidip paramı geri ver dediğini ama Ahmet Bey'in vermediğini, kesinlikle o adamdan şüphelendiğini vurguladı ve Ahmet Bey'i aradığını cevap vermediğini sözlerine ekledi.