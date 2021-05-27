Mehmet Turhan ve eski eşi Firdevs Öztürk 9 gündür nerede?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün evli olduğunu Kayseri'den 19 Mayıs'ta kaybolduğunu söyledi. Müge Anlı, Mehmet Bey'in 18 senedir cezaevinde olduğunu, cezaevine girmeden önce malını mülkünü erkek kardeşinin üzerine yaptığını, sonra o kardeşin Mehmet Bey'in karısını çocuklarını evden çıkarttığını anlattı. Mehmet Bey'in kardeşinden mallarını istediğini, ama kardeşin malları vermediğini dile getirip Mehmet Bey'in kardeşine mektup yazarak ben senin yerine cezaevinde yattım, savcılıkta seni şikayet edeceğim dedikten sonra bir daha haber alınamadığını belirtti.