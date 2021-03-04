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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''Mervenur artık hayatta değil''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Gizli Tanık, bir dönem hamam sauna işlerinde çalıştıklarını ve mutlu sonlu masajlar olduğunu ve Merve ve Ece'de orada çalışıyordu dedi. Genç oldukları için önce maddeye alıştırıp öyle çalıştırıldığını iddia etti. Çok komik rakamlara çalıştırdıklarını ve gelen parayı da mekân sahiplerinin aldığını belirtti. Kızları sürekli rekabet olsun diye bir birine düşürdüklerini söyledi. Merve'nin çok deli dolu olduğunu ve hemen dolduruşa gelip millete düşman olduğunu ifade etti. Devrim'le kavga edip Gökhan'ın yanına gittiğini iddia etti. Devrim'i kıskandırmak için Gökhan'la olduğunu belirtti. Devrim'in de aslında Merve'nin parasını yediğini ifade etti. Merve kayıp olsa hemen bir saatte herkese haber edeceğini belirtti ve hayatta olmadığına inandığını beyan etti.

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