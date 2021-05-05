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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Müberya ''Lütfiye'yi Duran öldürdü''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Duran Bey, Müge Anlı'nın söylemi üzerine çok hatırlayamadığını belirtti, Müge Anlı ise Duran Bey'in kim ne dese gidip ifadesini sık sık değiştirdiğine dikkat çekti. Duran Bey, Nevzat Bey'e 3 ay önce Lütfiye'yi Kızılırmak'a attılar demediğini, kimsenin de kendisine bir şey söylemediğini savundu. Nevzat Bey, eşinin televizyonda bu olayı görüp kendisine haber verdiğini, o şekilde olayın ciddiyetini anladığını, hatta Duran Bey'in, ölüsünden de dirisinden de kurtuldum dediğini aktardı, Duran Bey öyle bir şey demediğini yineledi. Altun Hanım, Duran Bey'in büyük kızı Çiğdem'e, anneni öldürüp kafatasını çöpe attılar demesini sorguladı.

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