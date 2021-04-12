ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

Müge Anlı ve Dostları'ndan armağan

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, 21 Milyon 190 Bin TL toplandığını ve aşevlerinin 35'e ulaştığını açıkladı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ramazan Ayı'nda toplam 2 buçuk milyon öğün yemek çıkarılacağını belirtti.

Müge Anlı, program başladığından beri 249 Bin 860 TL toplandığını aktardı. Soma faciasından bahsederek gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, ekibi organize edip orada yemek yardımı yapıldığını ve insanların zor durumda olduğunu anımsadığını dile getirdi. Müge Anlı, 400 Bin TL'nin bugün bağışlandığını açıkladı.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Müge Anlı'da 9 Nisan 2021 Cuma neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü?
88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü! Aile bireyleri birbirini suçladı! Müge Anlı,  Manisa Rahmanlar Köyü'nde 88 yaşındaki Fadime Arslan'a uygulanan şiddetin görüntülerini ekrana taşıdı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler hakkında gelin Fidan Arslan,  Fadime Arslan'ın aynı adı taşıdığı kayınvalidesinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.
BİZE ULAŞIN