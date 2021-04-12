Müge Anlı ve Dostları'ndan armağan

Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı, 21 Milyon 190 Bin TL toplandığını ve aşevlerinin 35'e ulaştığını açıkladı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ramazan Ayı'nda toplam 2 buçuk milyon öğün yemek çıkarılacağını belirtti.
Müge Anlı, program başladığından beri 249 Bin 860 TL toplandığını aktardı. Soma faciasından bahsederek gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, ekibi organize edip orada yemek yardımı yapıldığını ve insanların zor durumda olduğunu anımsadığını dile getirdi. Müge Anlı, 400 Bin TL'nin bugün bağışlandığını açıkladı.