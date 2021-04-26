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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Nevşehir'de sekiz yıldır kayıp bir kadın...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hamiyet Özdemir gelini Lütfiye'nin kendisini dövdüğünü seni satacağım dediğini kaybolduğuna çok sevindiğini saçlarını yolduğunu edepsiz biri olduğunu inşallah ölüsü bulunur dediği bölüm yayımlandı. Hamiyet Hanım gelininin sürekli hırsızlık yaptığını eve gelen misafirleri ceplerini yokladığını zır deli birisi olduğunu sözlerine ekledi. Hamiyet Hanım kızının cebinde bıçak taşıdığını birkaç gün evden çıkıp dönmediğini çocuklarına bile bakmadığını taşlarla çocuklarını kovalayan biri olduğunu dile getirdi.

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Müge Anlı'da ilginç olay! Özgür Kılınç'ın başına ne geldi? İstanbul'da yaşayan 1 çocuk babası 37 yaşındaki Özgür Kılınç'a 13 gündür ulaşılamıyor.  Kılınç'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı.
Müge Anlı'da 23 Nisan 2021 Cuma neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
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