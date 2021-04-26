Nevşehir'de sekiz yıldır kayıp bir kadın...

Müge Anlı İle Tatlı Sert
Hamiyet Özdemir gelini Lütfiye'nin kendisini dövdüğünü seni satacağım dediğini kaybolduğuna çok sevindiğini saçlarını yolduğunu edepsiz biri olduğunu inşallah ölüsü bulunur dediği bölüm yayımlandı. Hamiyet Hanım gelininin sürekli hırsızlık yaptığını eve gelen misafirleri ceplerini yokladığını zır deli birisi olduğunu sözlerine ekledi. Hamiyet Hanım kızının cebinde bıçak taşıdığını birkaç gün evden çıkıp dönmediğini çocuklarına bile bakmadığını taşlarla çocuklarını kovalayan biri olduğunu dile getirdi.