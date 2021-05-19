Nevşehirde'deki kayıp iki kadınla da en son o konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Bey Osman Bey ile akraba olduğunu, kimsenin kimseden korkmadığını savunduktan sonra Şehnaz Hanım'ın sarımsak çapaladığını, birbirlerine ailecek gidip geldiklerini, Osman Bey'in yalan söylediğini iddia etti. Ramazan Bey, Şehnaz Hanım'ın kendisinin bacısı olduğunu, duygusal bir şey olmadığını, Kuran'a bile el basabileceğini ifade etti. Ramazan Bey, dün konuşulan şeylere sinirlendiğini, sezonluk çalıştığı için kavun karpuzu zamanında sattığını dile getirdi. Müge Anlı, bir ayda 230 kere bir kadınla konuşulmanın duygusal bir olay olduğunu iddia edince Ramazan Bey, salça da sattığını kimsenin kimseyi suçlayamayacağını söyledi.