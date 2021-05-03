Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Gaziantep'te yaşanan bir olayı hatırlatıp, seneler sonra başka bir olayın tekrardan hatırlanmasına dikkat çekti ve Nezen ile Lütfiye Gündüz'ün olaylarının benzerliğinden bahsetti. Müge Anlı, o dönemler çok fazla Nezen'in olayını anlamlandıramadığını ama şimdi Lütfiye Hanım'ın etrafındaki kişilerin aynı olmasının aynı cinayetlermiş gibi olduğunu dile getirdi. Lütfiye Hanım'ın cinayeti ile ilgilenen sayın savcının iki kişinin ifadesini alacağını söyleyen Müge Anlı Büşra Hanım'ın ve Duran Bey'in gidip ifade vereceğini söyledi.