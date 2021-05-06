Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti?

Lütfiye Gündüz'ün kaybında flaş gelişme... "Duran öldürdü, Şefik yardım etti!" Müge Anlı 5 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2013 yılında 13 yaşındaki Nezen Germiyen ve 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ü kim neden ortadan kaldırdı?