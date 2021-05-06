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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, uygun olmayan sesleri arka tarafta bipleyen bir ekip çalışanının, Nurullah Bey'in ağabey biliyor musun biz bu konudan tutuklanacağız dediğini aktardı. Nurullah Bey söylediğini kabul edip doğruları anlatmaları için söylediğini ileri sürdü.

Müge Anlı izleyicilerden de bir fotoğraf geldiğini, bahsedilen mavi varilin mahallede çöp kovası olarak kullanıldığını söylediğini dile getirdi. Fotoğraflarda mavi varillerin o dönemde çöp toplamak için kullanıldığı görüntülendi. Duran Bey mavi varil demediğini yineleyip kim haklı kim haksızsa çıkmasını, suçluysa cezasını çekeceğini vurguladı.
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