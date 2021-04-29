Nilüfer ve Abdullah'ın nikahından canlı yayında...

Müge Anlı da şaşırtan olay! Kayıp Reşit Baş: "Sevgilimle de eşimle de problemim yok!" Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (28 Nisan 2021 Çarşamba) neler oldu? Şükran Çelik (34) evlilik dışı ilişki yaşadığı 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 4 çocuk babası Reşit Baş bulundu.