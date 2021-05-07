Nurullah, Nezen cinayeti şüphelisi Murat'ı tanıyor mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Taşkın'ın Nurullah Bey'in de Büşra Hanım'ın da Nezen'i tanıdığını söylediğini aktaran Müge Anlı, bunun çok önemli olduğunu zira Nezen'in son bindiği arabanın beyaz bir araba olduğunu, önemli bir sonuç alınabileceğine dikkat çekti. Nurullah Bey, tanımadığını, o dönemde çok kıyıcı insanlar olduğunu belirtti ve Müge Anlı'nın söylemi üzerine, Lütfiye Hanım için de insanların korkup konuşamadığını onayladı. Nurullah Bey, mahallede silahlar pompalı tüfekler de kullanıldığını, kendisinin de karşı tarafın da araştırılmasını istedi.