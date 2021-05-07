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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Nurullah, Nezen cinayeti şüphelisi Murat'ı tanıyor mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Taşkın'ın Nurullah Bey'in de Büşra Hanım'ın da Nezen'i tanıdığını söylediğini aktaran Müge Anlı, bunun çok önemli olduğunu zira Nezen'in son bindiği arabanın beyaz bir araba olduğunu, önemli bir sonuç alınabileceğine dikkat çekti. Nurullah Bey, tanımadığını, o dönemde çok kıyıcı insanlar olduğunu belirtti ve Müge Anlı'nın söylemi üzerine, Lütfiye Hanım için de insanların korkup konuşamadığını onayladı. Nurullah Bey, mahallede silahlar pompalı tüfekler de kullanıldığını, kendisinin de karşı tarafın da araştırılmasını istedi.

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Müge Anlı 7 Mayıs Cuma 2021 yayınında heyecan yaratan olay...8. sınıf öğrencisi Yazgül, 36 gün sonra Samsun'da bulundu! atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan bulundu. Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü küçük kız Samsun'da ortaya çıktı.
Müge Anlı son bölüm izle Nezen Germiyen'in katili kim? Lütfiye Gündüz nerede? Müge Anlı'da bugün (7 Mayıs 2021 Cuma) neler yaşandı? Nevşehir'de 2013 yılında 13 yaşındayken öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle 8 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün bağlantısı ne?
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