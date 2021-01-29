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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''O sırada boş olan bir çukuru doldurmuşlar''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hüseyin Kiraz torunu Hasan'ın evin köpeği ile evden çıktığını köpeğin eve döndüğünü ama torunun geri dönmediğini açıkladı. Hüseyin Bey torunun mezarının yayında bir duvar kelimesi geçtiğini kendisine seyircilerin dediğini o yerin eve yakın bir yer olduğunu önceden bir çukur olduğunu bir ahır yatağı şeklinde olduğunu o çukurun toprakla doldurulup olaydan sonra kapatıldığını iddia etti. Hüseyin Amca o çukurun yanına hiç gidemediğini o çukurun hala kapalı durduğunu torununun cesedi için 4 ay koşturduğunu derelerde ve dağlarda adam tutup ceset aradığını söyledi.

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