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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Oğlu Ramazan Arslan konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Bey, annesinin öldüğünü kız kardeşinden öğrendiğini, yıkanırken annesini morluklarının görüldüğünü fakat düştüğü için öyle olduğunu söylediklerini aktardı. Annesinin işkence videolarını görünce çok şaşırdığını belirten Ramazan Bey, annesinin kesinlikle bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ettikten sonra annesinin bağırışlarını duyduğunu ama Alzheimer hastası olduğu için bağırdığını sandıklarını söyledi. Ramazan Bey, kardeşi İdris Bey'de de suç olduğunu ama asıl olarak gelin Fadime Hanım'dan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

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Müge Anlı'da 9 Nisan 2021 Cuma neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü?
88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü! Aile bireyleri birbirini suçladı! Müge Anlı,  Manisa Rahmanlar Köyü'nde 88 yaşındaki Fadime Arslan'a uygulanan şiddetin görüntülerini ekrana taşıdı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler hakkında gelin Fidan Arslan,  Fadime Arslan'ın aynı adı taşıdığı kayınvalidesinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.
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