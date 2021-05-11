Olaylara tanık olan kızı canlı yayında...

Müge Anlı'da bugün ( 10 Mayıs 2021 Pazartesi) neler oldu? atv'de her sabah 10.00 - 13.00 arası canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de ilginç konularla ekrandaydı.10 Mayıs Müge Anlı canlı yayını milyonları ekrana kilitledi. atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.