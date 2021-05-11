Müge Anlı İle Tatlı Sert
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Olaylara tanık olan kızı canlı yayında...
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Müge Anlı'da bugün ( 10 Mayıs 2021 Pazartesi) neler oldu? atv'de her sabah 10.00 - 13.00 arası canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de ilginç konularla ekrandaydı.10 Mayıs Müge Anlı canlı yayını milyonları ekrana kilitledi. atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Müge Anlı 15 yaşındaki kızı evlerinde tutan anne ve oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi! atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün merakla beklenen bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, bir çok aileye umut olunduğu başarılı programın bugünkü yayınında ilginç bir gelişme yaşandı.