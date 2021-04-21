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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''Özden ve Bilal birlikte çalışıyorlar''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fatma Hanım, Özden Hanım ile Bilal Bey'in çete başı olduğunu iddia ederek Bilal Bey'in isminin Gaziantep'te Kara Bilal olduğunu, Bilal Bey'in Özden Hanım'ın akrabası olduğunu ama nereden olduğunun sorulmasını istedi. Fatma Hanım, 1 yıl önce de Bilal diye biri dolandırıcılık yüzünden programa çıktı, aynı Bilal dedi ve Müge Anlı o Bilal Bey'in yakalandığını söyleyince Fatma Hanım tekrar serbest bırakıldığını söyledi. Fatma Hanım, Özden Hanım'ı ve beraber iş yaptığı kişileri çok iyi tanıdığını, Bilal Bey ile Özden Hanım'ın beraber iş yaptığını iddia etti. Özden Hanım'ın kadın bulduğunu, Bilal Bey'in ise adam bulduğunu ekledi.

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Müge Anlı'da 19 Nisan 2021 Pazartesi neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
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