''Özden ve Bilal birlikte çalışıyorlar''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fatma Hanım, Özden Hanım ile Bilal Bey'in çete başı olduğunu iddia ederek Bilal Bey'in isminin Gaziantep'te Kara Bilal olduğunu, Bilal Bey'in Özden Hanım'ın akrabası olduğunu ama nereden olduğunun sorulmasını istedi. Fatma Hanım, 1 yıl önce de Bilal diye biri dolandırıcılık yüzünden programa çıktı, aynı Bilal dedi ve Müge Anlı o Bilal Bey'in yakalandığını söyleyince Fatma Hanım tekrar serbest bırakıldığını söyledi. Fatma Hanım, Özden Hanım'ı ve beraber iş yaptığı kişileri çok iyi tanıdığını, Bilal Bey ile Özden Hanım'ın beraber iş yaptığını iddia etti. Özden Hanım'ın kadın bulduğunu, Bilal Bey'in ise adam bulduğunu ekledi.