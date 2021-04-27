ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

Reşit Baş'ın eşi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hatun Baş yayına bağlandı. (Reşit'in eşi) Hatun Hanım eşinin kaybolmadığını nerede olduğunu bildiğini 20 yıllık evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Şükran'ın eşinin peşini bırakmadığını çocuk yapması kendi sorunu olduğunu 20 yıllık evliliklerinde bir kavga etmediklerini Şükran Hanım'dan davacı olduğunu sözlerine ekledi. Müge Anlı eşinizin yerini biliyorsanız o bağlansaydı siz niye bağlandınız sorusunu sordu. Şükran Hanım Reşit'in eşinden boşanacağını kendi yanında kaldığı zaman neden eşinin peşini araştırmadığını kendisine kötü sözler söylerse Reşit'in kendisine attığını mesajlar ve fotoğrafları ortaya dökeceğini iddia etti.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı? Müge Anlı'da akıl almaz olay! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (27 Nisan 2021 Salı) neler oldu? 8 yıldır yaşadığına dair hiç bir iz olmayan Lütfiye Gündüz nerede? Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti?
Müge Anlı'ya aşk üçgeni damga vurdu! Reşit Baş'ın başına ne geldi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (27 Nisan 2021 Salı) neler oldu? 34 yaşındaki Şükran Çelik yasak aşk yaşadığı 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.
BİZE ULAŞIN