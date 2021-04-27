Reşit Baş'ın eşi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Hatun Baş yayına bağlandı. (Reşit'in eşi) Hatun Hanım eşinin kaybolmadığını nerede olduğunu bildiğini 20 yıllık evli ve iki çocuk annesi olduğunu söyledi. Şükran'ın eşinin peşini bırakmadığını çocuk yapması kendi sorunu olduğunu 20 yıllık evliliklerinde bir kavga etmediklerini Şükran Hanım'dan davacı olduğunu sözlerine ekledi. Müge Anlı eşinizin yerini biliyorsanız o bağlansaydı siz niye bağlandınız sorusunu sordu. Şükran Hanım Reşit'in eşinden boşanacağını kendi yanında kaldığı zaman neden eşinin peşini araştırmadığını kendisine kötü sözler söylerse Reşit'in kendisine attığını mesajlar ve fotoğrafları ortaya dökeceğini iddia etti.