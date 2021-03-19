Şahap Örcün öldü mü, saklanıyor mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Olayın Cuma günü akşam saat 11 gibi olduğunu belirten telefondaki beyefendi, botların aradığı yerin arka tarafında sahil gibi bir yer olduğunu belirtip, orada adamı gördüğünü, arkadaşlarına dönüp hadi gidelim, belki bu adam hırsızdır, polis falan gelir, kimse elbise ile o suya girmez dediğini iddia etti. Gece olduğu için adamı net görmediğini söyleyen telefondaki beyefendi, dün bu olayı Müge Anlı'da görünce aradığını söyledi. Telefondaki beyefendi tekelin orada kamera var oradan bakabilirsiniz dedi.