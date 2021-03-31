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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Şahap Örcün ölü olarak bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Şahap Örcün'ün cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi. Şahap Bey'in elleri bağlı bulunduğunu, cesedi ise köprünün ayağında bulunan restorandaki kişinin bulduğunu açıkladı. Adil Bey, bu işin içerisinde farklı bir şey olduğunu, ellerinin bağlandığını, başka birinin bağladığını düşündüğünü sözlerine ekledi. Şevki Sözen, ipin nasıl bağlanılmış olduğuna bakılınca biri mi bağladı, kendisi mi bağladı anlaşılacaktır dedi. Adil Bey, ipin kırmızı olduğunu, telefonda gördüğü kadarıyla ipin birazcık açık olduğunu dile getirdi.

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Müge Anlı'da 31 Mart 2021 Çarşamba neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 62 yaşındaki Ayten Sevim eşi tarafından öldürüldü mü? Şahap Örcün'ün kaybında son dakika gelişmesi...
62 yaşındaki Ayten Sevim öldü mü öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ayten Sevim'in şüpheli ölümü işleniyor.  İki kız kardeş, 62 yaşındaki annelerinin ölümünün aydınlatılması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibine başvurdu.
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