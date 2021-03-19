Şahap Örcün'ün arkadaşları konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Şahap Bey'in arkadaşı Hüseyin Güler, Şahap Bey için, çok iyi bir insandı, parasını çar çur harcadığını, ama intihar etmeyeceğini düşündüğünü anlattı. Ganyan bayii sahibi Şahin Şimşir, Şahap Bey'in borçlu olduğu kişileri gelip kendisine söylediğini, kendisine 1.200 TL borcu olduğunu, hepsinin oyun için olmadığını, borcunu hep ödediğini söyleyerek bu para ona helal olsun dedi. Şahin Şimşir, Şahap Bey'in söylendiği kadar borcu olduğunu düşünmediğini çünkü hiçbir ganyan bayiinin bunu kabul etmeyeceğini, daha önce de 1 ay gittiğinde seyislerin yanında bulunduğunu, Şahap Bey'in ölmediğini bildiğini söyledi ve Şahap Bey'e geri dönmesi için seslendi.