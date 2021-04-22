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Sahte gelin ''anneanne'' suç makinesi çıktı

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Yaşar Bey'i dolandırdığı iddia edilen Raziye Hanım'ın UYAP kayıtlarına göre, 24 tane fuhuş, fuhuşa aracılık, fuhuşa trafik ve yer teşkil etme, fuhuş çetesi sebebi ile yargılanmış olduğunu açıkladı. Raziye Hanım'ın cezaevine 2019 yılında girip 2020'de denetimli serbestlik ile çıktığını, suç kayıtlarının hepsinin Aksaray'da olduğunu ekledi. Yaşar Bey ise hiç böyle bir şey duymadığını söyledi. Özden Hanım, Fatma isimli kadının Raziye Hanım'ı getirdiğini, bu duyduklarına ne diyeceğini bilemediğini belirtti

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