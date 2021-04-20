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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''Sahte gelin'' Senem canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Senem Hanım, Halil Bey ile yuva kurmak için evlendiğini söyleyerek odadayken Halil Bey'in ben evlenmek istiyorum dediğini aktardıktan sonra bir iki gün Halil Bey'in yanında kaldığını ama Halil Bey'in cüzdanını karıştırdığını iddia etti. Ben evlenmek için Halil Bey'in yanına gittim diyen Senem Hanım, Halil Bey'in cebinde kaç lira var senin diye sorduğunu, sinir olduğunu, hareketlerinden rahatsız olduğunu söyledi. Senem Hanım, Halil Bey'in evlenmeyi kabul etmeyebileceğini, ama evlenmek istediğini vurgularken Müge Anlı, hem aradaki yaş farkına hem de görünüşlere dikkat çekti. Benim için verilen para bana verilmedi diyen Senem Hanım, paranın kime verildiğini sorgulayınca Halil Bey, parayı Bilal Bey'e saydığını belirtti.

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Müge Anlı'da 19 Nisan 2021 Pazartesi neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
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