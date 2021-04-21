''Sahte gelin'' Senem'in ablası canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Telefondaki hanımefendi, Dilan'a benimle ilgili kötü söyleyebileceğin bir şey var mı diye sordu, Dilan ise teyzesi hakkında söyleyebilecek kötü bir şey olmadığını belirtti. Dün Dilan'ın babasına ses kaydı attığını ama kötü bir şey söylemediğini, tehdit etmediğini iddia eden telefondaki hanımefendi, hep Dilan'a sahip çıktığını, ama Dilan'ın beni zorla tutuyorlar diye hep dışarı çıktığını, sokaklardan topladığını vurguladı. Dilan'ı tutamadık 15 yaşında evlendi diyen telefondaki hanımefendi, kız kardeşi için söylenen şeyler hakkında bilgisi olmadığını, duyunca kız kardeşine kızdığını, kendisinin de evli olduğunu, olaylardan uzak olduğunu söyledi.