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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Salih Demirel'in ev arkadaşı canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ali Karadağ stüdyoya geldi. Müge Anlı, Salih Bey'in annesi ve kız kardeşinin elinde Salih Bey'in fotoğrafını taşıdıklarını, bırakamadıklarını söyledi. Necdet Çetindaş, Salih Bey'i ne zaman soyduğunu söyleyerek Ali Bey'e sorguda bulunurken, Salih Bey'in kız kardeşi Güzide Hanım, yangın çıkmadan bir iki gün önce Ali Bey'in abisinin kıyafetlerini değiştirdiğini iddia etti. Ali Bey ise Salih Bey'e kendi kıyafetlerini giydirdiğini açıkladı. Nebiha Hanım, oğlunun olay günü kendisine geldiğini, anne beni ev arkadaşım göndermek istemedi ama ben seni görmek istedim dediğini aktardıktan sonra akşam oğlunun başına bu olayın geldiğini, oğlunun hep başıma bir şey gelirse Ali'den bilin dediğini ileri sürdü.

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Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! "Hiç bu kadar arsızını görmemiştim..." Müge Anlı'da akıl almaz bir olay ekrana taşındı. Arzu Salma (41) 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kişi tarafından 623 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
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