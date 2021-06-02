Sanık koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk nerede? Kayıp kız kardeş Havva öldürüldü mü? 1 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kayıp Mehmet Turhan ve eski eşi Firdevs Öztürk ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Daha önce birçok suça bulaştığı ortaya çıkan Mehmet Turhan’ın, 28 yıl önce ortadan kaybolan kız kardeşi Havva’nın nerede olduğu da merak konusu.