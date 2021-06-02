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Sanık koca için ağırlaştırılmış müebbet hapis

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

4 Nisan 2017 yılında 5 çocuk annesi Nalan Şimşek'i hatırlattı ve o dönem bazı açıklamalarda bulunan kocanın eski eşinin de o sıralar eşine geri döndüğünü anlattı. Nalan Şimşek'in kocasının "Ceset yoksa cinayet de yoktur" dediğini hatırlattı ve emniyetin programı tekrar izleyip deşifre ettiğini söyledi. İskenderun 1. Ağır ceza Mahkemesi'nin Nalan Şimşek'in eşini tutuklayarak cezaevine göndermiş olduğunu söylediğinden bahseden Müge Anlı, dün de duruşma yapıldığını, Nalan Şimşek'in eşinin hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Müge Anlı, emniyet yetkililerine çok teşekkür etti.

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