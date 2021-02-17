Selva Beşali 40 Bin Liralık takılarıyla kayboldu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mustafa Bey, Suriye uyruklu eşi Selva Beşali'nin 50 gündür ortalarda olmadığı iddiasıyla yayınımıza katıldı. Eşiyle tüp bebek denediklerini bu nedenle yüklü miktar paraları olduğunu ve bunu altına çevirdiklerini ifade etti. Bu altınlar için eşinin kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Selva Hanım'ın İzmir'den kimlik, telefon, cüzdan ve üzerindeki 40 bin liralık altınlarıyla ortadan kaybolduğu belirtildi. Eşinin kendisinden ayrı nefes dahi almadığını iddia eden eşi canlı yayında.