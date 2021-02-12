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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''Sevgi yaşça benden büyükse suç mu?''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Muammer Bey yaşama hakkının olduğunu Sevgi'ye bazı sorular sorduğunu kendisine çok huzur verdiğini karısının babasının kapısında giyinmeyi bile bilmediğini söyledi. Semiha Hanım, Muammer'in babasının koyunlarını çaldığını iddia etti. Müge Anlı diyelim ki Muammer'in hastalandığını düşünelim o zaman Sevgi Hanım'ın başka bir adama gittiğinde ne hissedersin diye soru sordu. Muammer Bey bu konunun Sevgi'nin sorunu olduğunu ama Sevgi'nin başına bir şey gelse kendisinin ona hep bakacağını açıkladı.

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