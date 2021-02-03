''Sibel ile eniştesi Mehmet'in ilişkisi sonra da sürdü''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

İhbar sahibi Mehmet Bey ile önce Gülcay'ın nişanlandığını daha sonra Gülçin'i kaçırdığını ama daha sonra Mehmet Bey'in sürekli eve normal gibi gelip gittiğini hatta Gülcan Hanım'ın bu olayların hiçbir yerinde olmadığını evlenip gittiğinden sonra eşinin annesine hiç yollamadığını söyledi. Fadime Hanım Gülcan'ın isteyerek normal bir evlilik yaptığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen seyirci Mehmet Bey'in yalan söylediğini Sibel'in yanında kimsenin zarar görmesini istemediğini dayağa pes edecek bir kişi olduğunu mahallelinin en son gördüğü olay Sibel ve Mehmet'in bağırışla evden çıktığını zorla ve şiddetle arabaya bindirildiğini herkesin bildiğini söyledi.