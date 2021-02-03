ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

''Sibel ile eniştesi Mehmet'in ilişkisi sonra da sürdü''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

İhbar sahibi Mehmet Bey ile önce Gülcay'ın nişanlandığını daha sonra Gülçin'i kaçırdığını ama daha sonra Mehmet Bey'in sürekli eve normal gibi gelip gittiğini hatta Gülcan Hanım'ın bu olayların hiçbir yerinde olmadığını evlenip gittiğinden sonra eşinin annesine hiç yollamadığını söyledi. Fadime Hanım Gülcan'ın isteyerek normal bir evlilik yaptığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen seyirci Mehmet Bey'in yalan söylediğini Sibel'in yanında kimsenin zarar görmesini istemediğini dayağa pes edecek bir kişi olduğunu mahallelinin en son gördüğü olay Sibel ve Mehmet'in bağırışla evden çıktığını zorla ve şiddetle arabaya bindirildiğini herkesin bildiğini söyledi.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
Müge Anlı fırtınası devam ediyor
BİZE ULAŞIN