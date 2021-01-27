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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Sigorta aracısı Niyazi'nin sorgusu devam ediyor

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Niyazi'nin sürekli kendisini arayıp birlikte iş yapalım demeye başladığını eklerken Niyazi ile tanışmanın nedeninin hesaba nasıl girerim öğrenmek için olduğunun altını çizdi. Müge Anlı Hüseyin'in daha önceki yayınlarda böyle anlatmadığını önce 20.000 TL çekip kardeşini arama çalışmalarında kullandığını daha sonra Niyazi'ye buna söylediğini ona da 20.000 TL çekip verdiğini anlattığını hatırlattı. Merve Hanım doğru olanının ilk hesaba girdiğinde para çekmediklerini bankaya gidip parayı çektiklerini hatta kayıtlarının olduğunu söyledi.

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