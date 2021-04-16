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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Sosyal medya aşkına 623 Bin Lirasını kaptırdı

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Arzu Hanım'ın yeni mesajlarına baktığını, o mesajlarda ilişkinin rayını çıktığını, İsa Bey'in sabah ekmek almak için bile para istediğini dile getirdi ve mesajlaşmaları okudu. Şevki Sözen hiç bu kadar arsızını görmemiştim diye tepki gösterdi. Mesajlarda İsa Bey'in Arzu Hanım'a Kezban diye lakap taktığı, dalga geçtiği görülürken İsa Bey'in karpuz almak için bile para istediği belirtilirken Arzu Hanım insanlığı var diye bu raddeye geleceğini düşünmediğini aktardı.

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Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! "Hiç bu kadar arsızını görmemiştim..." Müge Anlı'da akıl almaz bir olay ekrana taşındı. Arzu Salma (41) 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kişi tarafından 623 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
Müge Anlı'dan müjdeli haber: "Bulundular!" Müge Anlı'da aranan İstanbul Şişli'de 14 Nisan'da kaybolan biri 13 diğeri 15 yaşında olan Yaren ve Yusuf bulundu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, müjdeli haberi canlı yayında verdi.
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