Sosyal medya aşkına 623 Bin Lirasını kaptırdı

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Arzu Hanım'ın yeni mesajlarına baktığını, o mesajlarda ilişkinin rayını çıktığını, İsa Bey'in sabah ekmek almak için bile para istediğini dile getirdi ve mesajlaşmaları okudu. Şevki Sözen hiç bu kadar arsızını görmemiştim diye tepki gösterdi. Mesajlarda İsa Bey'in Arzu Hanım'a Kezban diye lakap taktığı, dalga geçtiği görülürken İsa Bey'in karpuz almak için bile para istediği belirtilirken Arzu Hanım insanlığı var diye bu raddeye geleceğini düşünmediğini aktardı.