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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisine 623 Bin Lira kaptırdı

Müge Anlı İle Tatlı Sert

41 yaşındaki Arzu Hanım, sevgilisi İsa Bey ile ilk 3 ay çok iyiyken sonradan bir anda kendisine ben evlendim ayrıldım, 1 kızım var dediğini aktardı. İsa Bey'in Şubat ayında ben işten çıktım dediğini anlatan Arzu Hanım, İsa Bey'in ben kızımın yanına gideceğim ama param yok demesi üzerine kendisinden para istediğini, sonradan da vergi borçlarını da ödeme olayı olduğunu, yavaş yavaş para yolladığını dile getirdi. Hatta sonradan elinde olan dükkanı da sattığını belirten Arzu Hanım, toplam verdiği paranın 600 Bin TL'ye ulaştığını, sırf sevgilisinin elindeki evi satıp kendi parasını ödemesi için para verdiğini dile getirdi. Bir gün kardeşinin kimlik numarası ile İsa Bey'i kontrol ettiğini, orada İsa Bey'in evli olduğunu öğrendiğini, sevgilisine sorduğunu ama kabul etmediğini sonradan sevgilisinin eşine ulaştığını, ondan sonra da olayların koptuğunu, İsa Bey'in kendisinden uzaklaştığını ileri sürdü.

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Müge Anlı'da 14 Nisan 2021 Çarşamba neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
Müge Anlı canlı yayınında gergin anlar... Mehmet Pehlivan'ın başına ne geldi? 2 Çocuk babası Mehmet Pehlivan’dan 5 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. Fadime Pehlivan, eşi Mehmet Pehlivan'ın öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
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