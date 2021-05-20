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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''Sözde amca'' canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Emir Bey stüdyoya geldi ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü, çok uzun hikaye dedi. Seda Hanım beni bu yola çıkarttı ve beni yüz üstü bırakın diyen Emir Bey, çok üzüldüğünü, herkese rezil olduğunu, kendisini öldürmesinin daha iyi olacağını söyledi. Emir Bey, yine de Seda Hanım'ın peşinde olduğunu belirtirken Müge Anlı, Seda Hanım'ın ifadesinde Emir beni tehdit ettiği için durdum, onu görünce domuz görmüş gibi hissediyorum dediğini aktardı. Emir Bey, bu söylenenlerin yalan olduğunu, elinde mesajlaşmaları olduğunu ifade edip kendisini bu yola çıkaranın Seda Hanım olduğunu yineledi.

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Müge Anlı'da 20 Mayıs Perşembe 2021 neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
Müge Anlı'dan Aşk-ı Memnu'ya atıf! Kocasının amcasıyla kaçtı! Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün ( 20 Mayıs Perşembe) çok konuşulacak bir konuyu ekrana taşıdı.Evini terk eden Seda Aksu'nun eşinin amcasıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.Seda Aksu kaçtı mı kaçırıldı mı?
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