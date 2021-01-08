Şüpheli erkek arkadaşı canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ecevit Bey, Zeynep İstanbul'a gittikten sonra telefonları kapattığını belirtti. 2 -3 ay zaten kendisi yurt dışında olduğunu belirtti. Ecevit Bey, Silivri'de yolun iç tarafında Anadolu Sağlık Meslek Lisesi olabileceğini oralarda zaten bir tane olduğunu söyledi. Silivri ile Büyükçekmece tarafından olabileceğini İstanbul'u çok iyi bilmediğini belirtti. Silivri'yi geçmediklerini hatırladı. Hatırlamadığını belirtti. Kavşak kenarında bıraktığını belirtti. Ecevit Bey'in gönül ilişkisi yaşadığı kişiyi köşede bıraktıktan sonra hiç mi arayıp sormadığını sorudu. Ecevit Bey, zaten aşk meşkin bittiğini ve aralarında bir soğukluk olduğunu belirtti. Ama kavga etmediklerini belirtti ve kahvaltı ettiklerini belirtti.