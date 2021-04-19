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Üvey anneanne canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Özlem Hanım, Halil Bey'e hiç hanım bulamadıklarını, Antep'te adetin böyle olduğunu, oradan kız baktıklarını anlatıp böyle kızlarımız Antep'te oldukları için oradan kız aradık söyleminde bulundu. 2017 yılında kız aramak için Antep'e gittiklerini iddia eden Özlem Hanım, orada 20.000 TL dolandırıldıklarını, kızın gelmediğini belirtti. Halil Bey'in babasına, baba bir kız varmış aracıları 20.000 TL istiyor dediğini, kendisinin ise bunu duyunca bir sorgulatayım dediğini aktaran Özlem Hanım, eşi Hacı Bey'e danıştığını, sonra aracıyı arayıp kız sorduklarını söyledi.

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Müge Anlı'da 19 Nisan 2021 Pazartesi neler oldu? Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
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