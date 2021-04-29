Varilin içine konup Kızılırmak'a mı atıldı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir süredir gündemde olan Lütfiye Gündüz konusu tüm hızıyla konuşulmaya devam ediyor. 8 yıl önce Nevşehir'de kaybolan Gündüz'ün henüz izine rastlanamadı. Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir, daha önce korktuğu için sustuğunu ama artık konuşacağını söyledi.

Nurullah Koçyiğit'in kendisini defalarca tehdit ettiğini anlatan Özdemir, "Fiziksel şiddete de uğradım. Nurullah beni dövdü. Nurullah'ın yakınları bana bıçak dayadılar. Silah doğrulttular" dedi. Koçyiğit'in Gündüz'ü de defalarca dövdüğünü iddia eden Duran Özdemir, dört çocuğunun annesini hiç dövmediğini söyledi. Yayına katılan Müberya Hanım da Koçyiğit'in, Lütfiye Gündüz'ü defalarca dövdüğünü belirtti.