Yayın sonu yaşananlar

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Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fidan Hanım, kafasının çok karışık olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu, ağzından ne çıktığının farkında olmadığını söyleyerek ağladı. O evde bu hale geldiğini dile getiren Fidan Hanım, o evde neden istenmediğini bilmediğini, kimseye hiçbir zararın olmadığını, bir sürü numara verebileceğini ama herkesin korktuğunu konuşamadığını söyledi. Fidan Hanım, kayınvalidesi ve kayınpederi ile her zaman arasının iyi olduğunu, eşi ile kavga etse bile kayınpederinin kendi arkasında durduğunu belirtti. Evi terk edip gittikten sonra eşinin telefonunda yabancı kadınlarla mesajlaşmaları olduğunu söyleyen Fidan Hanım, eşinin o kadınları silmediğini dile getirdi.