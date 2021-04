Adblocker kullandığınız için şu an atv.com.tr içeriklerine erişemiyorsunuz.

Asım'ın nesli...

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyelerin anlatıldığı, Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru 325. bölümde, Hz. Muhammed'e (s.a.v) sevdalı, Resulullah sevdalısı bir nesil nasıl olmalı? Konusu ele alındı. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitleri' isimli şiirinde, "Asım'ın nesli… diyordum ya…; nesilmiş gerçek / İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek…" mısralarıyla tanımladığı, 'Asım'ın nesli' ele alındı. Bu nesil kimlerdir? 'Asım'ın nesli' ifadesindeki 'Asım' ismi nereden çıktı, neden kullanıldı, Akif'in niyeti neydi?

Bu konu ile ilgili iki kanaat olduğunu söyleyen Nihat Hatipoğlu, ilkinin İslam tarihinde, asr-ı saâdette yaşayan Peygamber'in has arkadaşlarından olan Asım bin Sabit'ten geldiğini söyledi. Mehmet Akif'in muhtemel olarak 'Asım' derken, 'Asım bin Sabit'i kastettiğini anlattı. Kimdi bu Asım bin Sabit? atv izleyicisini, Asım bin Sabit'in hayatına yolculuk yaptıran Hatipoğlu, onun bir öğretmen olduğunu söyledi. Hz. Peygamber'in kurduğu 'Suffa' adı verilen ilk üniversitenin ilk müdavimlerinden olan hafızul Kur'an Asım bin Sabit, buradaki üniversite eğitimi bitince, öğretmen olarak görevlendirildi. Hz. Peygamber tarafından, buradan mezun olan öğretmenleri İslam'ı anlatması için çeşitli yerlere gönderilirdi.

Bir gün Mekkeli müşriklerin bir kısmı, kendilerine dini öğretmek için Hz. Muhammed(sav)'den, öğretmen talebinde bulundular. O da, Kur'an'ı çok iyi bilen on kişiyi seçti. İçlerinde Asım bin Sabit de vardı. On kişi yola çıktılar. Hazırlıksızlardı, on tane Kur'an hafızı. Konakladıkları yerde tuzağa düşürüldüler. Saldırıya uğradılar. Yedi kişi şehit edildi, üç kişi de esir alındı. Şehit edilenlerden biri de Asım bin Sabit'ti. Asım bin Sabit'in duası neydi? Mekkeliler Asım'a düşmanlardı ve onun kafatasından şarap içmeye ant içmişlerdi.

Asım da bunu biliyordu. Düşmanla savaşmadan önce şöyle dua etti: "Allah'ım, birazdan şehit olacağım. Senden arzum ve duam: Bu müşriklerin kafamı kesip ondan şarap içmelerine müsaade etme! Yoksa ölümden hiç korkmuyorum." Allah Asım bin Sabit'in cesedini nasıl sakladı? hepsi ve daha fazlası Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru ele alındı.