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Orucu bozmayan davranışlar...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur atv'de!

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Nihat Hatipoğlu’na Ferman Toprak katıldı! atv ekranlarında Ramazan boyunca ilgiyle izlenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur canlı yayınına, sanatçı Ferman Toprak eşi Hilal Toprak ile birlikte video konferans aracılığı ile katıldı. Ünlü sanatçı Hatipoğlu’na, “Bazen eşimle birbirimizi kırabiliyoruz, bu durumda nikâhımıza zarar gelir mi? Eşimden nasıl helallik alabilirim? Nikahımıza zarar geldiğinde nikah tazelemek için bir dua var mı?” diye sordu. Ferman Toprak’ın atv izleyicisine bir de sürprizi vardı.
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