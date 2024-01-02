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2 Ocak 2024, Salı 20:00
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Aslı ve Kadir hayallerine kavuşmak üzeredir

Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir. Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

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