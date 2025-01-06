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Can Borcu
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6 Ocak 2025, Pazartesi 20:00

Adem ve Fidan'ın masalsı aşkı...

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Gönlüm Fidan'ın dallarına yuva yaptı"

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Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu
25 Aralık 2024, Çarşamba
Zembilli'nin yayın tarihi belli oldu Zembilli
atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne?
12 Aralık 2024, Perşembe
atv'nin yeni dizisi 'Zembilli' başlıyor! Zembilli'nin oyuncu kadrosu ve konusu ne? Zembilli
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