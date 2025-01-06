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6 Ocak 2025, Pazartesi 20:00

Zembilli / Tekrar

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

Zembilli ilk bölüm tekrarıyla bu akşam 20.00'de atv'de

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan 'Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

Yer aldıkları projeler ile başarıya ulaşan genç yetenekler Sude Zülal Güler ve Emre Dinler, Zembilli'de başrolü paylaşıyor. Sözünü esirgemeyen, dışı sert, içi narin bir kadın olan Esma (Sude Zülal Güler) ve kasabanın gözü pek, yiğit delikanlısı Adem (Emre Dinler) Zembilli'de kader ortağı olacak. İki gencin düşleri yaşanacakların ardından hiç tahmin edilemeyecek şekilde değişecek.

Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mürşit Ağa Bağ, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan, Melis Özçimen, Elmas Evşen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

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