Fenerbahçe - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı - 2023 ZTK Finali

Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. 2022-2023 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu kim olacak? Kupayı Fenerbahçe mi, Başakşehir mi kazanacak? Fenerbahçe - Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı Pazar akşamı 20.45'te canlı yayınla atv'de!

2022-2023 sezonunun sonuna gelinirken Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını Ziraat Türkiye Kupası finalinde paylaşıyor. Jorge Jesus'un liderliğindeki Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki Medipo Başakşehir ile İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Baştan sona nefes kesecek maç Pazar 20.45'ten itibaren canlı yayınla atv'de.

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe'de en büyük hedef kupa hasretini dindirmek. Medipol Başakşehir'in hedefi ise kupayı alarak Avrupa Konferans Ligi'ne adım atmak.

Bu muhteşem final heyecanını sakın kaçırmayın.