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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHATTİN TAYLAN ÖZBEKLER

Bahattin Taylan Özbekler

Adalet Birlik Partisi
Bahattin Taylan Özbekler
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı