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Müge Anlı ile Tatlı Sert
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
Esra Erol'da
Kim Milyoner Olmak İster?
Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
15 Temmuz Özel
15 Temmuz Özel
Bu akşam 20.00'de atv'de
Gül Masalı
4. Bölüm 2. Fragmanı
Sevmek Zamanı
Final Fragmanı
İçimizdeki Ateş
5. Bölüm Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster?
Yeni bölüm bu akşam 20:45
Şirinler 2
Cumartesi 20.00'de atv'de
Zor Ölüm 4
Cumartesi 22.00'de atv'de
Destan
27. Bölüm | Sezon Finali
Kuruluş Osman
98. Bölüm | Sezon Finali
Yalnız Kurt
20. Bölüm | Sezon Finali
Kardeşlerim
56. Bölüm | Sezon Finali
DİZİLER
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Pazartesi - 20:00
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Perşembe - 20:00
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Pazar - 20:00
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PROGRAMLAR
TÜMÜ
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Hafta İçi 10:00
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Hafta İçi 14:00
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Hafta İçi 16:00
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Pazar - 12:40
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