ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
YAYIN AKIŞI
TÜMÜ
10:15
BEZ BEBEK
12:00
KIZLAR VE ANNELERİ
14:00
YAHŞİ CAZİBE
16:00
ALEMİN KIRALI
19:15
BEZ BEBEK
21:00
ÇOCUKLAR DUYMASIN
23:30
GOLDEN SLUMBER-YABANCI SİNEMA
01:45
GOLDEN SLUMBER-YABANCI SİNEMA
03:45
DOKSANLAR
06:00
KERTENKELE
08:00
ÇOCUKLAR DUYMASIN
Kırgın Çiçekler hafta içi her gün 18.45'te a2'de
atv KLASİKLERİ
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