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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF TÜRKOĞLU

Elif Türkoğlu

Adalet Birlik Partisi
Elif Türkoğlu
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı