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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF NARMAN SULİGÖZ

Elif Narman Suligöz

Adalet Partisi
Elif Narman Suligöz
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı