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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞE ESER

Ayşe Eser

Adalet Partisi
Ayşe Eser
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı