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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RUHSAN ÖLÇER

Ruhsan Ölçer

Adalet Partisi
Ruhsan Ölçer
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı