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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT KÖSE

Umut Köse

Adalet Partisi
Umut Köse
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı