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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMİH SOYLU

Semih Soylu

Adalet Partisi
Semih Soylu
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Nevşehir
Kaynak: Anadolu Ajansı